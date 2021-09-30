"Я не понимаю, почему не было Вербичи и упряжи. Почему они были на замене? Травмы или тренер приберег их на матч с Шахтером в воскресенье? С их темпом и скоростью они могли создать проблемы для защиты Баварии.

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На поле у Динамо не было номинального форварда. Есть хорошие футболисты, но не нападающие. У них не было шанса, они не могли доиграть моменты до конца. Динамо теряет мяч и через 9 секунд Гнабри забивает. Киевляне не доигрывали свои контратаки.

Я знаю, что у Динамо есть большие проблемы после 2014 года. Ранее бюджет у команды был в районе 75 млн евро, а сейчас – 25 млн. У них нет другого выбора, кроме как искать украинских футболистов и делать на них ставку. В их стартовом составе большинство было украинцами. Дуэль Баварии и Динамо – это дуэль с разными видами оружия", – сказал Рангник в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, после двух туров ЛЧ Бавария уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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