"Я не розумію, чому не було Вербіча та Супряги. Чому вони були на заміні? Травми чи тренер приберіг їх на матч з Шахтарем у неділю? З їхнім темпом і швидкістю вони могли створити проблеми для захисту Баварії.

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На полі в ​Динамо не було номінального форварда. Є хороші футболісти, але не нападники. У них не було шансу, вони не могли дограти моменти до кінця. Динамо втрачає м'яч і через 9 секунд Гнабрі забиває. Кияни не догравали свої контратаки.

Я знаю, що у Динамо є великі проблеми після 2014 року. Раніше бюджет у команди був в районі 75 млн євро, а зараз – 25 млн. У них немає іншого вибору, окрім як шукати українських футболістів і робити на них ставку. У їхньому стартовому складі більшість була українцями. Дуель Баварії та Динамо – це дуель з різними видами зброї", – сказав Рангнік у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, після двох турів ЛЧ Баварія впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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