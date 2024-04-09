Прошлым летом Довбик перебрался в Испанию из СК Днепр-1. Артем очень быстро адаптировался и стал одной из главных звезд. Клаусула в контракте форварда составляет всего 30 млн евро, что делает его трансфер привлекательным для многих клубов.

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Однако украинец не склонен принимать радикальные решения. El Gol Digital утверждает, что пока Довбик сообщил своему клубу лишь одно свое желание на следующий сезон. Он хочет играть в Лиге чемпионов. Это может означать как переход в клуб, который квалифицируется в ЛЧ, так и еще один сезон в Жироне, которая также имеет все шансы впервые в истории сыграть в этом турнире.

Напомним, форвард сборной Украины в текущей кампании провел 28 матчей за Жирону в рамках испанской Ла Лиги. Этого Довбику хватило, чтобы забить 16 голов и отдать 5 результативных передач.

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