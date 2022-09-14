Бавария – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
00:15 - Читати українською
Бавария и Барселона встречались в центральном поединке 2-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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"Блаугранас" контролировали игру в первом тайме, создали отличные возможности, но забить не сумели. После перерыва мюнхенцы показали мастер-класс реализации своих моментов.
Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты
Сначала забил Эрнандес после подачи Киммиха, а несколькими мгновениями позже Сане удачно обыгрался с Мусиалой и удвоил преимущество. Бавария набрала 6 очков и возглавила группу С, Барселона с тремя пунктами осталась третьей.
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