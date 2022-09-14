Бавария и Барселона встречались в центральном поединке 2-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Блаугранас" контролировали игру в первом тайме, создали отличные возможности, но забить не сумели. После перерыва мюнхенцы показали мастер-класс реализации своих моментов.

Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты