Нападник Баварії Томас Мюллєр отримав неприємну звістку після поєдинку з Барселоною в рамках Ліги чемпіонів.

Поки Мюллєр протистояв Барселоні, невідомі проникли у його віллу, розташовану в невеликому містечку Веттлкам муніципалітету Оттерфінг, повідомляє Bild.

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Поліція підтвердила, що були викрадені гроші готівкою, ювелірні вироби та цінні речі в шестизначному грошовому еквіваленті. Слідів грабіжників поки немає, розслідування триває. Повідомляється, що коли прибув перший поліційний патруль, двоє злочинців втекли через сусіднє поле в темряві.

За іронією долі, саме вчора, 13 вересня, нападнику Баварії виповнилося 33 роки. Такий от сюрприз у день народження.

Додамо, що Томас не відзначився результативними діями у грі проти Барселони, а загалом зіграв 10 матчів за Баварію в цьому сезоні, відзначившись голом та 3 асистами.

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