"Доволен результатом и стараниями. Было тяжело, когда мы пропустили гол, который был отменен, а я его не видел. Мы должны улучшить это. Мы не можем пропускать, чтобы потом реагировать. У нас должен быть менталитет, чтобы всегда идти вперед с самого начала. Во втором тайме работа была лучше, эффективнее.

"Лунин провел лучший матч за Реал": Анчелотти похвалил украинца и оценил незасчитанный гол РБ Лейпциг в его ворота

Бывают моменты, когда мы стараемся сделать все возможное, чтобы они не смогли забить, но Лунин сыграл великолепно, и мы должны его поздравить. Зрелая работа в сложных условиях. Ответственность вратаря намного выше, и мы должны поздравить Андрея", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, Реал одержал на поле РБ Лейпциг минимальную победу. Вклад в этот результат украинского голкипера трудно переоценить. Лунин совершил аж девять сейвов, большинство из которых были довольно сложными.

Парад сейвов Лунина спас Реал в Германии – "сливочные" удержали победу над РБ Лейпциг в 1/8 финала ЛЧ