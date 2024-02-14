"Задоволений результатом і стараннями. Було важко, коли ми пропустили гол, який був скасований, а я його не бачив. Ми повинні покращити це. Ми не можемо пропускати, щоб потім реагувати. У нас має бути менталітет, щоб завжди йти вперед з самого початку. У другому таймі робота була кращою, ефективнішою.

"Лунін провів найкращий матч за Реал": Анчелотті похвалив українця та оцінив незарахований гол РБ Лейпциг у його ворота

Бувають моменти, коли ми намагаємося зробити все можливе, щоб вони не змогли забити, але Лунін зіграв чудово, і ми повинні його привітати. Зріла робота в складних умовах. Відповідальність воротаря набагато вища, і ми повинні привітати Андрія", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, Реал здобув на полі РБ Лейпциг мінімальну перемогу. Внесок у цей результат українського голкіпера важко переоцінити. Лунін здійснив аж дев'ять сейвів, більшість з яких були доволі складними.

Парад сейвів Луніна врятував Реал у Німеччині – "вершкові" втримали перемогу над РБ Лейпциг у 1/8 фіналу ЛЧ