"Ми готуємося. Шахтар вже не раз доводив, що може здобувати перемоги і вдало грати з такими сильними командами.

Шахтар оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

І я кажу не лише про груповий етап минулого року, але й про інші матчі – з Манчестер Сіті, Аталантою. Це були непрості поєдинки, в яких ми отримали досвід.

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Вірю, що майбутні матчі Ліги чемпіонів будуть для нас трохи спокійнішими, адже ми з цими клубами вже зустрічалися. Для нас дуже важливо вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це наша мета", – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ Шахтар зустрінеться із Реалом, Інтером та Шерифом. Саме з молдаванами на виїзді "гірники" стартують 15 вересня.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну