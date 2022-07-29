Легенда "біло-синіх" Йожеф Сабо вважає, що кияни, попри значні проблеми у складі, зобов'язані виходити у груповий етап Ліги чемпіонів.

"Для нас австрійські команди – не фартові. Нашим потрібно збиратися і проходити далі. Раз Динамо пройшло турків, то зобов’язане проходити й австрійців.

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З ними буде легше грати на виїзді – такої підтримки, як вдома у Фенербахче, Штурм не матиме.

Гра з Фенербахче не була грою рівня Ліги чемпіонів. Далі киянам з таким складом і такою грою буде важко: середня лінія, практично, відсутня, в нападі проблеми", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо у більшості у доданий час дотисло Фенербахче (2:1) і вийшло у 3-й тур кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським Штурмом.

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