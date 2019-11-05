Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо.

– Завтрашний матч будет важным для Шахтера в Лиге чемпионов?

– Да, потому что он следующий. Для нас каждый следующий матч является самым важным. У обеих команд по 4 очка. Пока ничего не решено по выходу в плей-офф. Вторая игра с загребским Динамо на 90% покажет, кто выйдет из группы. Сейчас все имеют шансы, даже Аталанта не выпала из борьбы.

– Какова ситуация с Коноплянкой и Соломоном?

– Коноплянка и Соломон травмированы, они остались в Киеве. Не могу комментировать их состояние. Это сделает медицинский штаб. У них мышечные травмы, эти исполнители выпали на некоторое время.

Динамо Загреб – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Мы привезли в Загреб шесть атакующих футболистов, которые способны хорошо себя показать. Трое из них останутся с запасе, остальные трое постараются выполнить задание с первых минут. Что нужно будет игре, то они привнесут. Мы доверяем всем, не надо зацикливаться на конкретных исполнителях. Все, кто в этом сезоне выходил на замену, усиливал команду, выполнял различные задачи.

– Первый матч с Динамо Загреб завершился вничью. Знаете, как обыграть этого соперника?

– Наше главное оружие – наш стиль. Мы не будем отходить от своего ДНК, играть в свой футбол, который демонстрируем в течение всего сезона. Постараемся показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы пройти оборону Динамо.

Есть 4 основных фактора для победы: техника, тактика, психология и физика. Нельзя чем-то жертвовать, нельзя чему-то предоставлять большего внимания. Нужно отработать максимально по всем направлениям. Постараемся отдать все силы, чтобы пройти дальше.

– У Шахтера сейчас непростой период: потеря очков в УПЛ, вылет от Динамо. Матч с Карпатами помог стабилизировать ситуацию?

– Классико – это всегда Классико. Такое всегда случается между двумя сильнейшими командами страны. Жаль, что Динамо выиграло. Но нужно разделять турниры. Все-таки в чемпионате у нас все замечательно – 12 побед в 13 турах.

Наша команда готова к поединку с Динамо Загреб. Игроки готовы, я уверен. Я верю в их качества, они верят в свои силы тоже. Главное – показать завтра на поле то, что мы умеем.

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