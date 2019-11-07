Динамо Загреб – Шахтер: Послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал бешеную ничью с загребским Динамо (3:3) в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"То, что происходило до удаления Марлоса, было замечательно. Есть к чему придраться. Мы полностью контролировали игру. Знали, что первые минуты будут тяжелыми, но начали великолепно. Футболисты имели перед глазами только ворота соперника, принимали пасы лицом к чужим владениям.

Динамо Загреб – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Забили первый гол, потом была реакция Динамо – они сравняли счет. Впрочем, Шахтер сумел справиться и с этим. Мы продолжали идти вперед. Ожидали, что что-то может измениться, что наша команда может расслабиться.

Во втором тайме также все шло прекрасно, до травмы Марлоса. Далее была травма Степаненко, а Матвиенко потерял хороший момент вывести нас вперед.

После этого счет стал 1:3 – к этому мы были не готовы. Однако, провели правильные замены, сумели оформить камбэк. Ребята, которые вышли со скамейки запасных, добавили Шахтеру энергии, освежили игру. Мы сделали фактически невозможное. Сначала было фантастическое разочарование, а потом невероятная радость от того, что мы создали. В этой игре мы показали то, что привлекает миллионы людей в футболе.

Поздние замены? Когда все идет хорошо, то не надо делать замены. Мы решили не трогать команду. Все шло своим путем, мы ждали следующего гола Шахтера. Замены проводятся только тогда, когда что-то идет не так. А у нас все было замечательно. Новому игроку нужно было бы время, чтобы войти в игру, адаптироваться.

Хорошо держал зону Мораес, Тайсон отвечал за свободное пространство между линиями, Степаненко держал опорную зону. А потом все случилось очень неожиданно – пропустили дважды.

Когда арбитр побежал смотреть VAR, мы уже знали, что будет пенальти. Да, там и в моменте с Тайсоном были вопросы, но на Пятове точно было нарушение. Тайсон и Тете решали между собой, кто будет бить. Это те футболисты, которые отвечают за 11-метровые в команде. Они отлично их выполняют, очень уверенно. Что и показал сегодняшний матч. В Тете все удалось.

Признаюсь, я впервые в своей карьере не мог смотреть эпизод с пенальти через нервы. Даже не видел своими глазами ключевой эпизод", – сказал португальский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Шахтер в сумасшедшем стиле вырвал ничью с Динамо в Загребе и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов