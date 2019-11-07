Динамо Загреб – Шахтар: Післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував шалену нічию з загребським Динамо (3:3) в четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

"Те, що відбувалося до вилучення Марлоса, було чудово. Немає до чого придертися. Ми повністю контролювали гру. Знали, що перші хвилини будуть важкими, але розпочали прекрасно. Футболісти мали перед очима тільки ворота суперника, приймали паси обличчям до чужих володінь.

Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Забили перший гол, потім була реакція Динамо – вони зрівняли рахунок. Втім, Шахтар зумів впоратися і з цим. Ми продовжували йти вперед. Очікували, що щось може змінитися, що наша команда може розслабитися.

В другому таймі також все йшло чудово, аж до травми Марлоса. Далі була травма Степаненка, а Матвієнко змарнував хороший момент вивести нас вперед.

Після цього рахунок став 1:3 – до цього ми були не готові. Однак, провели правильні заміни, зуміли оформити камбек. Хлопці, які вийшли з лави запасних, додали Шахтарю енергії, освіжили гру. Ми зробили фактично неможливе. Спершу було фантастичне розчарування, а потім неймовірна радість від того, що ми створили. У цій грі ми показали те, що приваблює мільйони людей у футболі.

Пізні заміни? Коли все йде добре, то не треба робити заміни. Ми вирішили не чіпати команду. Все йшло своїм шляхом, ми чекали наступного гола Шахтаря. Заміни проводяться тільки тоді, коли щось йде не так. А в нас все було чудово. Новому гравцю потрібен був би час, щоб увійти в гру, адаптуватися.

Добре тримав зону Мораєс, Тайсон відповідав за вільний простір між лініями, Степаненко тримав опорну зону. А потім все трапилося дуже несподівано – пропустили двічі.

Коли арбітр побіг дивитися VAR, ми вже знали, що буде пенальті. Так, там і в моменті з Тайсоном були питання, але на Пятові точно було порушення. Тайсон і Тете вирішували між собою, хто битиме. Це ті футболісти, які відповідають за 11-метрові в команді. Вони відмінно їх виконують, дуже впевнено. Що й показав сьогоднішній матч. У Тете все вдалося.

Зізнаюся, я вперше у своїй кар’єрі не міг дивитися епізод з пенальті через нерви. Навіть не бачив на свої очі ключовий епізод", – сказав португальський фахівець на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар у божевільному стилі вирвав нічию із Динамо в Загребі й зберіг шанси на плей-офф Ліги чемпіонів