Динамо Загреб – Шахтер: Патрик забивает быстрый мяч за "горняков" – Петкович отвечает со второй попытки

Загребское Динамо и донецкий Шахтер сошлись в очном поединке. Промежуточный отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо Загреб – Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени на стадионе Максимир. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура группового этапа ЛЧ.

Динамо Загреб – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" попытались с первых минут взять мяч под свой контроль, а хорватский гранд лениво прессинговал гостей. Неторопливый темп поединка неожиданно разбавил выпад Шахтера на 13-й минуте: Жуниор Мораес обыгрался с Аланом Патриком, а затем форвард от линии поля классно прострелил в район вратарской. Там мяч уже ждал Патрик и ударом в одно касание переиграл Ливаковича – 0:1!

Забив мяч, донетчане отошли на свою половину поля. С прессингом у подопечных Каштру в эти минуты тоже не сложилось. Зато Динамо получило возможность в течение длительного времени готовить собственные атаки. В конце концов, это привело к моменту на 19-й минуте. Затяжка атака Загреба закончилась навесом с правого фланга – Матвиенко провалился и не смог сыграть головой, а мяч оказался у Петковича. Однако, хорватский форвард не смог акцентировано пробить и тот стал легкой добычей Пятова.

Но эта неудача не обескуражила нападающего хозяев. Уже 5 минут спустя очередной навес Теофиля-Катрена с правого фланга снова пошел на Петковича, а Бруно в верховой борьбе переиграл Кривцова и Степаненко и пробил в противоход вратарю "горняков" – 1:1.