Динамо Загреб – Шахтер – видео голов

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Динамо U-19 разгромило ПАОК U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА – Цитаишвили оформил дубль, эффектная точка
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Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА с чемпионом мира в основеЛига чемпионов — 16:58 590
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Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Лиги ЕвропыЛига Европы — 14:30 276
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Скандальний роман і кривава розв'язка: у Будапешті стратили зіркового футболіста – через 67 років туди приїхав РебровОвертайм — 12:00 668
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Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины: "Большой футбол стал большой политикой"Сборная Украины — 10:20 941