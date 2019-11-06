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Динамо Загреб – Шахтер – видео голов

22:35 372 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер – видео голов
Динамо Загреб – Шахтер – видео голов / Фото ФК Шахтер

Динамо Загреб принимает Шахтер в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Динамо Загреб – Шахтер.

25’ Бруно Петкович
 
Алан Патрик 13’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович

Шахтер пожаловал в гости в Загреб на поединок с местным Динамо.

Динамо Загреб – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На 13-й минуте встречи "горняки" открыли счет. Мораес прострелил с правого фланга, а замкнул передачу Алан Патрик.

Хозяева быстро выровняли положение. Бруно Петкович точным ударом головой отправил мяч в ворота Пятова.

Видео гола Патрика:

Видео гола Петковича:

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