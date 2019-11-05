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Динамо Загреб – Шахтер: на матче Лиги чемпионов ожидается аншлаг

19:24 92 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: на матче Лиги чемпионов ожидается аншлаг
Болельщики Шахтера / фото: ФК Шахтер

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером вызвал необычайный ажиотаж среди болельщиков.

 

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между загребским Динамо и Шахтером должен состояться при переполненных трибунах, сообщает 24sata.

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Отмечается, что все билеты на Западную и Восточную трибуны были распроданы в первый же день. На текущий момент осталось лишь несколько тысяч мест. Хорваты не сомневаются, что на поединке будет более 30 тысяч зрителей.

Напомним, Шахтер и Динамо Загреб после трех туров набрали по 4 очка и делят 2-3-е места в группе C. Ответный матч состоится 6 ноября, начало в 22:00.

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