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Динамо З – Шахтар: Каштру назвав заявку на матч Ліги чемпіонів – є вагомі втрати

10:39 345 Читать на русском
Динамо З – Шахтар: Каштру назвав заявку на матч Ліги чемпіонів – є вагомі втрати
Гравці Шахтаря вирушили до Загреба / ФК Шахтар

Донецький Шахтар вилетів у Хорватію, де завтра проведе матч 4-го туру Ліги чемпіонів.

 

На матч проти загребського Динамо тренер "гірників" Луїш Каштру взяв 20 футболістів.

Динамо Загреб – Шахтар: матч буде обслуговувати арбітр, який має досвід роботи у фіналі Ліги чемпіонів

Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі.

Півзахисники: Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Тайсон.

Нападники: Дентінью, Мораєс, Сікан.

Зазначимо, що у Загребі не зіграють півзахисник Євген Коноплянка, який отримав пошкодження в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо, а також Манор Соломон.

Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться завтра на стадіоні Максімір. Початок – о 22:00.

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