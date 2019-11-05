Динамо З – Шахтар: Каштру назвав заявку на матч Ліги чемпіонів – є вагомі втрати

Донецький Шахтар вилетів у Хорватію, де завтра проведе матч 4-го туру Ліги чемпіонів.
На матч проти загребського Динамо тренер "гірників" Луїш Каштру взяв 20 футболістів.
Динамо Загреб – Шахтар: матч буде обслуговувати арбітр, який має досвід роботи у фіналі Ліги чемпіонів
Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.
Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі.
Півзахисники: Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Тайсон.
Нападники: Дентінью, Мораєс, Сікан.
Зазначимо, що у Загребі не зіграють півзахисник Євген Коноплянка, який отримав пошкодження в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо, а також Манор Соломон.
Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться завтра на стадіоні Максімір. Початок – о 22:00.
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