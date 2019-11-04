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Динамо Загреб – Шахтер: матч будет обслуживать арбитр, который имеет опыт работы в финале Лиги чемпионов

15:15 59 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: матч будет обслуживать арбитр, который имеет опыт работы в финале Лиги чемпионов
Брих / фото из открытых источников

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначения арбитров на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 

На поединке между загребским Динамо и донецким Шахтером будет работать судейская бригада из Германии во главе с Феликсом Брыхом. Ассистентами 44-летнего рефери будут Марк Борш и Штефан Лупп. Роль четвертого арбитра исполнит Свен Яблонски.

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Добавим, что Брых ранее работал на матчах дончан против Марселя (2:0) в Кубке УЕФА-2008/09, а также в Лиге чемпионов против Браги (2:0) в 2010 и Порту (1:2) в 2011 году. В матче против "драконов" немец удалил сразу двух защитников "горняков" Ярослава Ракицкого и Дмитрия Чигринского.

К слову, в 2017 году немецкий рефери обслуживал финал Лиги чемпионов, в котором Реал разгромил туринский Ювентус со счетом 4:1.

Напомним, поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Шахтер состоится в среду, 6 ноября, в хорватском Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Лига чемпионов Динамо Загреб Динамо Загреб Динамо Загреб - Шахтер Шахтер Шахтер Арбитры Феликс Брых Феликс Брых
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