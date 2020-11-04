"Перспективы Динамо? Туманные. А точнее, никаких. Учитывая кадровый потенциал Мирчи Луческу, киевлянам в Испании ничего не светит. Динамо не сможет рассчитывать как минимум на половину основных исполнителей.

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И даже, несмотря на то, что Барселона не блещет стабильностью во внутреннем чемпионате, каталонцы бесспорные фавориты этого противостояния. Взять очки в Испании для Динамо будет похожим на чудо. Хотелось бы, чтобы киевляне хотя бы сыграли вничью, что было бы как победа, но надо реально смотреть на вещи. Барселона сейчас на голову сильнее, – цитурет Олега Саленко 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо после двух туров имеет одно очко в своем активе. Уже сегодня, 4 ноября, киевляне сыграют с Барселоной. Начало в 22:00.

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