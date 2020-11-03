Киевское Динамо прошло очередное тестирование на COVID-19 перед поединком с Барселоной в 3-м туре ЛЧ.

Тесты игроков, тренерского штаба и персонала оказались отрицательными, информирует официальный сайт Динамо. Это означает, что поединок против Барселоны состоится по расписанию.

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Ранее испанская пресса сообщала, что матч Динамо против каталонцев могут перенести, если в составе киевлян будут выявлены новые случаи заболевания. К слову, на матч с Барсой "бело-синие" отправились без когорты основных игроков – они остались в Киеве из-за COVID-19.

Напомним, Динамо после двух туров ЛЧ имеет одно очко в своем активе. Уже завтра, 4 ноября, киевляне сыграют с Барселоной в 3-м туре. Начало запланировано на 22:00.

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