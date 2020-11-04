"Перспективи Динамо? Туманні. А точніше, ніякі. З огляду на кадровий потенціал Мірчі Луческу, киянам в Іспанії нічого не світить. Динамо не зможе розраховувати як мінімум на половину основних виконавців.

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І навіть, незважаючи на те, що Барселона не відзначається стабільністю у внутрішньому чемпіонаті, каталонці безперечні фаворити цього протистояння. Взяти очки в Іспанії для Динамо буде схожим на диво. Хочеться, щоб кияни хоча б зіграли внічию – це було б як перемога, але треба реально дивитися на речі. Барселона зараз на голову сильніша", – цитує Олега Саленка 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо після двох турів ЛЧ має одне очко у своєму активі. Вже сьогодні, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною у 3-му турі. Початок о 22:00.

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