Попадание Динамо в одну группу с Барселоной в Лиге чемпионов стала катастрофой не столько из-за разницы в классе (прямо сейчас она не является определяющей), сколько из-за ежедневных упоминаний про 1997-й год, когда киевляне дважды разгромили каталонцев. Воспоминание приятное, но с мемом "а мы Динамо, шо такое?" и форсингом идеи про "можем повторить" общество явно перегнула – уже начинает тошнить. Почему-то никто, кроме Рональда Кумана, не упомянул победу "блаугранас" 2:0 в Киеве.

Впрочем, это всё лирика и субъектив, а вот отмена матча могла стать реальным фактом. Динамо из-за коронавируса и других кадровых проблем приехало в Барселону, имея лишь 13 футболистов в списке А – это минимум по протоколу, в случае отсутствия которого поединок должны перенести. Впрочем, Шахтер играл, имея лишь 12 человек в списке А. Так или иначе, встревоженые каталонцы попросили дополнительный тест на COVID-19 – у киевской делегации он оказался отрицательным.

Барса не просто так нервничает перед встречей. В чемпионате она выдала худший за 18 лет старт, не выиграв в четырёх матчах подряд – очки, кроме Реала и Севильи, отбирали Хетафе с Алавесом. Последний поединок максимально полно раскрыл кризис "блаугранас" – средний вес ударов составляла 0,08 ожидаемых голов, считанное количество моментов прошло со штрафной, а Месси (0 голов с игры в Ла Лиге) по показателю вовлечённости к атакам уступал даже голкиперу Нето. Команда оказалась не готовой к раскрытию крепкого "автобуса" Алавеса, проигрывала борьбу и подвергалась контратакам.

Всё это было характерно для Барсы во всех неудачных поединках, а в Классико стали заметны и проблемы при прессинге – каталонцы попытались начать агрессивно, но с пассивными действиями Месси это только вредило структуре игры. Как следствие, уже в первом тайме Рональд Куман отказался от этого элемента игры, а вот Реал благодаря ему переигрывал каталонцев. После второго гола мадридцев нидерландский специалист ещё и допустил роковую ошибку, ради нападающих сняв ряд полузащитников – как следствие, защита и атака Барсы оказались разорваны, моментов не было вообще, а третий гол прилетел из розыгрыша в центре поля.

В Лиге чемпионов всё было веселее. "Сине-гранатовые" лидируют в группе, разгромив Ференцварош и переиграв Ювентус в Турине – впрочем, и здесь есть нюансы. Мадьяры на Камп Ноу забили первыми (но гол отменили из-за офсайда), попадали в крестовину и забивали с пенальти, усадив Пике на красную карточку. Да, Барса выиграла со счётом 5:1, но высокую линию обороны рывки Нгуена покусали очень сильно. "Бьянконери" же забили трижды, однако все голы отменили из-за офсайдов у Мораты. В этих двух матчах уязвимость защиты Барсы к рывкам нападающих за спину проявилась максимально полно, но атака и прессинг работали – да и класс неожиданно включился.

Несмотря на явный игровой кризис, у Барсы остаётся массивный арсенал для одержания побед. Это и передачи на ход Фати, и игра один-в-один (против Алавеса было 43 попытки обводки, 25 удачных), и качественные дальние удары, и общекомандная скорость. Всё это позволяет закрывать соперника на его трети поля и катать там мяч почти 50% игрового времени, поэтому надеяться на проблемы "блаугранас" необходимо осторожно. Они – не просто фавориты, но ещё и очень мотивированные звёзды.

Динамо в чемпионате заслуженно лидирует как по реальным очкам, так и по ожидаемым, но вряд ли поединки УПЛ способны полно раскрыть команду перед матчем в ЛЧ. Показательным моментом здесь выступает оборона – в Украине киевляне могут похвастаться лучшей защитой, допустив наименьшее количество реальных и ожидаемых пропущенных голов, но в ЛЧ Ювентус отвозил её, а забил вообще какую-то банальщину. Ференцварош же забил два мяча с одного момента, но проблемы у "бело-синих" начались именно тогда, когда "Фради" решили поддавить на оборону. Под прессингом она страшно теряется, а без него слабо пасует – хотя в поединке с СК Днепром-1 на выходных Забарный неожиданно включил подзабытый скилл передач на продвижение.

Интересно, какую тактику выберет Мирча Луческу на поединок в Барселоне. Сейчас у него такой состав, что речь должна идти лишь об автобусе – повылетали почти все футболисты, которые отвечают за движение мяча – однако в первых двух турах ЛЧ киевляне старались работать именно через контроль. С Ювентусом не получилось, а вот с Ференцварошем аж целый час игры они демонстрировали тотальное преимущество в классе. Также интересно взглянуть на гейм-менеджмент Мирчи, ведь в Будапеште румын явно затянул с заменами, пока Сергей Ребров увеличивал мощь – как следствие, Динамо банально устало. Да, сегодня на лавке не так много вариантов, но усталость на Камп Ноу недопустима. Если "бело-синие" не будут бегать, как лошади, то ни одна тактика не спасёт от разгрома.

Опыт говорит, что у Динамо шансы есть. В памяти сразу всплывает Классическое в Суперкубке, когда киевляне отказались от сложных задач, капитально закрылись на своей половине, навязали большое количество единоборств и убегали в контратаки через быстрые рывки ограниченными силами – это максимально неприятный вариант для Барселоны. Именно так каталонцы отдали очки Алавесу и именно так их терроризировал Ференцварош. Важно только не допускать грубых индивидуальных ошибок, а три-четыре шанса отличиться у гостей будет. Если Динамо раскроется – жди 0:6.

Кадровая ситуация

У Барселоны есть только одна кадровая потеря – из-за повреждения не сыграет Коутинью. Зато после дисквалификации возвращается в основу Пике. Под вопросом находится участие во встрече тер Штегена и Месси – голкипер уже восстановился от травмы, а нападающему, якобы, собираются дать отдых. На предматчевой пресс-конференции Рональд Куман заявил, что решение по ним будет приниматься уже после финальной тренировки.

У Динамо ситуация катастрофическая. Из-за положительных тестов на COVID-19 не сыграют Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Шапаренко, Гармаш, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд. Кроме того, в лазарете залечивают травмы Бурда, Тимчик и Костевич, а Сидорчук пропустит встречу из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы на матч Барселона – Динамо

Барселона: Нето – Дест, Пике, Ленгле, Альба – Бускетс, де Йонг – Дембеле, Педри, Фати– Гризманн

Динамо: Нещерет – Кендзёра, Забарний, Попов, Сирота – Андриевский, Шепелев – Циганков, Буяльский, Вербич – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Трудно что-то прогнозировать в коронавирусной эпоху, да ещё и при такой Барселоне. Очевидно лишь, что каталонцы выступают фаворитами встречи – букмекеры даже на ничью дают коэффициент, близкий к девяти. Впрочем, ставки в футбол не играют.

У Барселоны есть проблемы с раскрытием автобусов – Ференцварош выступает исключением из правил, но даже там в "благранас" были определенные проблемы. Если Динамо закроется и будет искать свой шанс на передачах под рывки Супряге, то из этого может что-то получиться. У Алавеса же получилось, а киевляне точно не слабее. Это единственный шанс "бело-синих" привезти очки с Камп Ноу.

И, всё же, даже в ничью в Барселоне не верится. Каталонцы успешно выступают в ЛЧ, а безвыигрышная серия в чемпионате мотивирует их смыть позор. У киевлян же слишком много кадровых потерь, хотя даже в основном составе они не демонстрировали готовности бороться с грандами. Ничего удивительного в этом нет, ведь средний возраст команды составляет 24 года. Для Лиги чемпионов это слишком мало. Именно поэтому следует прогнозировать уверенную победу "блаугранас".