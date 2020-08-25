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"Динамо удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов": Маркевич не ждет яркой игры за Суперкубок Украины

07:30 - Читати українською
"Динамо удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов": Маркевич не ждет яркой игры за Суперкубок Украины
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Мирон Маркевич озвучил свой прогноз на противостояние Динамо и Шахтера в Суперкубке Украины.

 

"Мы увидим абсолютно выставочный матч – товарищескую игру с повышенной ответственностью. Ничего особенного и чрезвычайного от этой игры не жду. Болельщикам это интересно, все же это первый матч Луческу с Динамо против Шахтера, но для меня – это товарищеский матч. Главное, как команды пройдут в еврокубки, а победа в Суперкубке роли не играет.

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Можно ли будет оценить состояние Динамо за Суперкубком? Нет, абсолютно. Не думаю, что этот матч будет столь принципиальным. Принципиальные матчи, где обе команды будут выкладываться на полную, будут дальше, в чемпионате Украины. Удивило ли меня Динамо матчем против Олимпика? Динамо удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Как они сыграли с Олимпиком – это уже такое", – заявил Маркевич в комментарии 1927.kiev.

Напомним, матч за Суперкубок Украины-2020 состоится сегодня, 25 августа. В прошлом году трофей также разыгрывали Шахтер и Динамо, и тогда киевляне победили со счетом 2:1.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Лига чемпионов Мирон Маркевич
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