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"Динамо здивує мене, якщо пройде в груповий етап Ліги чемпіонів": Маркевич не чекає яскравої гри за Суперкубок України

07:30 - Читать на русском
"Динамо здивує мене, якщо пройде в груповий етап Ліги чемпіонів": Маркевич не чекає яскравої гри за Суперкубок України
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Мирон Маркевич озвучив свій прогноз на протистояння Динамо та Шахтаря в Суперкубку України.

 

"Ми побачимо абсолютно виставковий матч – товариську гру із підвищеною відповідальністю. Нічого особливого і надзвичайного від цієї гри не очікую. Вболівальникам це цікаво, все ж це перший матч Луческу із Динамо проти Шахтаря, але для мене – це товариський матч. Головне, як команди пройдуть в єврокубки, а перемога в Суперкубку ролі не грає.

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Чи можна буде оцінити стан Динамо за Суперкубком? Ні, абсолютно. Не думаю, що цей матч буде настільки принциповим. Принципові матчі, де обидві команди будуть викладатися на повну, будуть далі, в чемпіонаті України. Чи здивувало мене Динамо матчем проти Олімпіка? Динамо здивує мене, якщо пройде в груповий етап Ліги чемпіонів. Як вони зіграли з Олімпіком – то вже таке", – заявив Маркевич в коментарі 1927.kiev.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України-2020 відбудеться сьогодні, 25 серпня. Минулого року трофей також розігрували Шахтар та Динамо, і тоді кияни перемогли з рахунком 2:1.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо Ліга чемпіонів Мирон Маркевич
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