Суркис очертил главные цели Динамо – победа над Шахтером в Суперкубке не в приоритете

"Следующая игра – это Суперкубок. Но она не самая важная у нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.

Динамо начало подготовку к матчу Суперкубка против Шахтера – команда Луческу разделилась на две группы

Нужны здоровые люди. Так случилось, что ряд травм у нас еще с прошлого сезона, возможно, это и пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много травм. А травмы все мышечные – там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся и будет полный порядок. Не могу сказать, что премиальные за Суперкубок против Шахтера будут какие-то особенные. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах, все, как всегда", – резюмировал Суркис в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч за Суперкубок состоится уже завтра, 25 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка в 21:30. В Лиге чемпионов Динамо стартует с третьего раунда квалификации, который запланирован на 15-16 сентября.

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