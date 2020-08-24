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Суркис очертил главные цели Динамо – победа над Шахтером в Суперкубке не в приоритете

17:38 - Читати українською
Суркис очертил главные цели Динамо – победа над Шахтером в Суперкубке не в приоритете
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис объяснил, на каких турнирах команда должна акцентировать свое внимание.

 

"Следующая игра – это Суперкубок. Но она не самая важная у нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.

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Нужны здоровые люди. Так случилось, что ряд травм у нас еще с прошлого сезона, возможно, это и пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много травм. А травмы все мышечные – там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся и будет полный порядок. Не могу сказать, что премиальные за Суперкубок против Шахтера будут какие-то особенные. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах, все, как всегда", – резюмировал Суркис в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч за Суперкубок состоится уже завтра, 25 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка в 21:30. В Лиге чемпионов Динамо стартует с третьего раунда квалификации, который запланирован на 15-16 сентября.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Игорь Суркис Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев
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