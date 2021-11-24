"Чуда не произошло, Бавария даже не в оптимальном составе прогнозируемо взяла верх. Динамовцы стали заметными на поле лишь после перерыва, когда мюнхенцы начали играть по счету, включив эконом-режим. .

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Киевляне едва не наказали гостей за пассивность и могли спастись от поражения, что сохраняло шансы на завоевание путевки в еврокубковую весну, но еще раз подвело исполнительское мастерство.

По моему мнению, если бы динамовцы попали даже в группу с менее именитыми соперниками, им все равно ничего бы не светило. Просто не тот уровень подготовки, да и сыграть в ключевой момент через "не могу", им пока очень сложно. Выход? Усиление команды 3-4 высококлассными исполнителями, в противном случае киевлянам придется смириться с ролью статистов на международной арене", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, ничья Бенфики и Барселоны перечеркнула все надежды Динамо на еврокубковую весну. Последний поединок в группе ЛЧ с португальцами будет иметь для команды Луческу лишь имиджевый характер.

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