Екс-форвард збірної України Іван Гецко вважає, що лише хороші трансфери допоможуть "біло-синім" проявити себе у єврокубках.

"Дива не сталося, Баварія навіть не в оптимальному складі прогнозовано взяла гору. Динамівці стали помітними на полі лише після перерви, коли мюнхенці почали грати за рахунком, увімкнувши економ-режим.

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Кияни ледь не покарали гостей за пасивність і могли врятуватись від поразки, що зберігало шанси на завоювання путівки у єврокубкову весну, але вкотре підвела виконавська майстерність.

На мій погляд, якби динамівці потрапили навіть до групи з менш іменитими суперниками, їм все одно нічого б не світило. Просто не той рівень підготовки, та й зіграти у ключовий момент через "не можу", їм поки що дуже складно. Вихід? Підсилення команди 3-4 висококласними виконавцями, інакше киянам доведеться змиритись із роллю статистів на міжнародній арені", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, нічия Бенфіки та Барселони перекреслила всі сподівання Динамо на єврокубкову весну. Останній поєдинок у групі ЛЧ з португальцями матиме для команди Луческу лише іміджевий характер.

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