"Я очень рад тому, какую игру мы показали в матче с Санта-Кларой. Да, в первом тайме у нас не всё было гладко, это надо признать. Но после перерыва мы перестроились, и во втором тайме сыграли просто великолепно.

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Но расслабиться не получится. Нас ждет важный выезд в Киев, где мы обязаны будем защитить честь Бенфики в стартовом матче Лиги чемпионов. Уверен, что нам с Динамо будет нелегко. Но то же самое я могу сказать и про нашего соперника. В любом случае, едем в Киев, чтобы добыть там наилучший результат", – цитирует Нуньеса официальный сайт Бенфики.

Напомним, поединок между Динамо и Бенфикой состоится во вторник, 14 сентября. Начало встречи в 22:00.

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