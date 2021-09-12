"Динамо с нами будет нелегко": форвард Бенфики настроен привезти из Киева победу
Уругвайский нападающий португальского клуба Дарвин Нуньес поделился ожиданиями от стартового матча группового турнира Лиги чемпионов против команды Мирчи Луческу.
"Я очень рад тому, какую игру мы показали в матче с Санта-Кларой. Да, в первом тайме у нас не всё было гладко, это надо признать. Но после перерыва мы перестроились, и во втором тайме сыграли просто великолепно.
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Но расслабиться не получится. Нас ждет важный выезд в Киев, где мы обязаны будем защитить честь Бенфики в стартовом матче Лиги чемпионов. Уверен, что нам с Динамо будет нелегко. Но то же самое я могу сказать и про нашего соперника. В любом случае, едем в Киев, чтобы добыть там наилучший результат", – цитирует Нуньеса официальный сайт Бенфики.
Напомним, поединок между Динамо и Бенфикой состоится во вторник, 14 сентября. Начало встречи в 22:00.
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