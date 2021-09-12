"Я дуже радий тому, яку гру ми показали в матчі з Санта-Кларою. Так, у першому таймі у нас не все було гладко, це треба визнати. Але після перерви ми перебудувалися, і в другому таймі зіграли просто чудово.

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Але розслабитися не вийде. Нас чекає важливий виїзд до Києва, де ми зобов'язані будемо захистити честь Бенфіки у стартовому матчі Ліги чемпіонів. Упевнений, що нам з Динамо буде нелегко. Але те ж саме я можу сказати і про нашого суперника. У будь-якому випадку, їдемо до Києва, щоб здобути там найкращий результат", – цитує Нуньєса офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Бенфікою відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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