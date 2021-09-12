Динамо – Бенфика: поединок Лиги чемпионов обслужит арбитр, который пропустил Шахтер в групповой этап
УЕФА назначил арбитров на первые матчи группового раунда самого престижного еврокубка.
Главным арбитром поединка между Динамо и Бенфикой будет англичанин Энтони Тейлор, сообщает официальный сайт УЕФА.
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На линиях ему будут помогать соотечественники – Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертым рефери будет Крейг Поусон, а за будет VAR отвечать Крис Кеванах.
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К слову, Тейлор уже работал с украинскими командами в текущем сезоне. Он обслуживал матч квалификации Лиги чемпионов между Шахтером и Монако (2:2).
Напомним, поединок между Динамо и Бенфикой состоится во вторник, 14 сентября. Начало встречи в 22:00.
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