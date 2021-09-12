УЕФА назначил арбитров на первые матчи группового раунда самого престижного еврокубка.

Главным арбитром поединка между Динамо и Бенфикой будет англичанин Энтони Тейлор, сообщает официальный сайт УЕФА.

Динамо – Бенфика: команда Яремчука изменила планы пребывания в Киеве

На линиях ему будут помогать соотечественники – Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертым рефери будет Крейг Поусон, а за будет VAR отвечать Крис Кеванах.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka

и коктейлях тут.

К слову, Тейлор уже работал с украинскими командами в текущем сезоне. Он обслуживал матч квалификации Лиги чемпионов между Шахтером и Монако (2:2).

Напомним, поединок между Динамо и Бенфикой состоится во вторник, 14 сентября. Начало встречи в 22:00.

Яремчук запугивает Динамо очередным голом – Бенфика провела феерическую репетицию перед Лигой чемпионов