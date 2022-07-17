Киевский клуб опубликовал список игроков, которые могут сыграть в поединках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Мирча Луческу внес в список 28 футболистов – 21 по списку "А" и 7 по списку "Б", сообщает официальный сайт киевского клуба.

Динамо – Фенербахче: стал известен транслятор матча Лиги чемпионов

Заявка Динамо на матчи с Фенербахче:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б)

Защитники: Томаш Кендзёра, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Антон Боль, Константин Вивчаренко (последние трое – список Б).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Денис Антюх, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Александр Яцик (последние двое – список Б).

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Владислав Ванат (список Б).

Напомним, первый поединок между Динамо и Фенербахче состоится 20 июля в Польше. Ответный матч в Стамбуле запланирован на 27 июля.

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