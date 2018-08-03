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Динамо объявило заявку на Лигу чемпионов, Буэно вне состава

14:37 164 Читати українською
Динамо объявило заявку на Лигу чемпионов, Буэно вне состава
Витор Буэно / Фото ФК Динамо

Киевское Динамо назвало игроков, с которыми будет выступать в Лиге чемпионов.

На официальном сайте УЕФА опубликована заявка киевского клуба на матчи Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Вне заявки оказался бразильский новичок Витор Буэно. Также в списке не нашлось места и для голкипера киевлян Артура Рудько.

Зато в заявку включены такие легионеры, как Феррейра Сидклей и Че Че.

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Заявка Динамо на Лигу чемпионов

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко

Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин

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