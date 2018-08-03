Динамо оголосило заявку на Лігу чемпіонів, Буено поза складом

Київське Динамо назвало гравців, з якими виступатиме у Лізі чемпіонів.

На офіційному сайті УЄФА опублікована заявка київського клубу на матчі Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Поза заявкою опинився бразильський новачок Вітор Буено. Також у списку не знайшлось місця і для голкіпера киян Артура Рудька.

Натомість у заявку включені такі легіонери, як Феррейра Сідклей та Че Че.

"Динамо знайшло заміну Хацкевичу" – провокація тижня?

Заявка Динамо на Лігу чемпіонів

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко

Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сідіклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Владислав Калітвінцев, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков

Форварди: Артем Бєсєдін, Назарій Русин

Циганков рівняється на Роналду, Бойко любить собак, а Шапаренко – "Гру Престолів": зустріч гравців Динамо з фанатами