Динамо оголосило заявку на Лігу чемпіонів, Буено поза складом

Київське Динамо назвало гравців, з якими виступатиме у Лізі чемпіонів.
На офіційному сайті УЄФА опублікована заявка київського клубу на матчі Ліги чемпіонів сезону 2018/19.
Поза заявкою опинився бразильський новачок Вітор Буено. Також у списку не знайшлось місця і для голкіпера киян Артура Рудька.
Натомість у заявку включені такі легіонери, як Феррейра Сідклей та Че Че.
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Заявка Динамо на Лігу чемпіонів
Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко
Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сідіклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Владислав Калітвінцев, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков
Форварди: Артем Бєсєдін, Назарій Русин
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