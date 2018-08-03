toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ШАХТАР МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Динамо оголосило заявку на Лігу чемпіонів, Буено поза складом

14:36 1617 Читать на русском
Динамо оголосило заявку на Лігу чемпіонів, Буено поза складом
Вітор Буено / Фото ФК Динамо

Київське Динамо назвало гравців, з якими виступатиме у Лізі чемпіонів.

На офіційному сайті УЄФА опублікована заявка київського клубу на матчі Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Поза заявкою опинився бразильський новачок Вітор Буено. Також у списку не знайшлось місця і для голкіпера киян Артура Рудька.

Натомість у заявку включені такі легіонери, як Феррейра Сідклей та Че Че.

"Динамо знайшло заміну Хацкевичу" – провокація тижня?

Заявка Динамо на Лігу чемпіонів

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко

Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сідіклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Владислав Калітвінцев, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков

Форварди: Артем Бєсєдін, Назарій Русин

Циганков рівняється на Роналду, Бойко любить собак, а Шапаренко – "Гру Престолів": зустріч гравців Динамо з фанатами

Теги
Головне Динамо Динамо Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Артур Рудько Артур Рудько Вітор Буено Вітор Буено Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Жезус продовжив контракт з Манчестер Сіті
    Англія — 11:46481 Жезус продовжив контракт з Манчестер Сіті
2
год
:
59
хв
Динамо
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук