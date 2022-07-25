Динамо оголосило склад на доленосний матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче – є лише одна помітна втрата
Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які летять на матч-відповідь другого раунду ЛЧ проти Фенербахче.
До Стамбула полетіли 24 футболісти, серед яких троє голкіперів, інформує офіційний сайт Динамо. Помітною втратою можна вважати лише Владислава Супрягу, але він пропускав і перший матч.
Фенербахче – Динамо: прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;
Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Нагадаємо, поєдинок Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня на стадіоні Шюкрю Сараджоглу, початок о 20:00. Перша зустріч завершилася нульовою нічиєю.
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