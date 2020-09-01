"Динамо под силу пройти АЗ. На предварительном этапе Лиги чемпионов Виктория должна была выбивать из турнира нидерландцев, но им повезло. На мой взгляд, это тот соперник, которого нельзя недооценивать, но вместе с тем и не надо и переоценивать. АЗ нужно обыграть и проходить дальше.

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Это благоприятная жеребьевка, ведь могли выйти на более сильных соперников. Такой путь абсолютно по силам Динамо. Если дома не проходить АЗ, тогда Динамо нужно заканчивать с футболом. Отмазок не может быть.

Учитывая, что стадия состоит из одного матча, который к тому же состоится в Киеве, Динамо – фаворит", – цитирует Заховайло bookmaker-ratings.

Поединок Динамо - АЗ запланирован на 15-16 сентября. В случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид - Гент.

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