"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше. Возобновятся Миколенко, Цыганков, Вербич – они больше всего были нужны команде.

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Поэтому проблем не будет с этим соперником, я думаю. АЗ – команда-середняк, её надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с Гентом", – поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо встретится с АЗ Алкмар в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Раунд будет состоять из одного поединка, который состоится 15 или 16 сентября.

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