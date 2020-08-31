"АЗ – команда-середняк, её надо проходить": Маркевич доволен жребием Динамо в 3-м квалификационном раунде ЛЧ
Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки киевлян на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше. Возобновятся Миколенко, Цыганков, Вербич – они больше всего были нужны команде.
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Поэтому проблем не будет с этим соперником, я думаю. АЗ – команда-середняк, её надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с Гентом", – поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.
Напомним, Динамо встретится с АЗ Алкмар в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Раунд будет состоять из одного поединка, который состоится 15 или 16 сентября.
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