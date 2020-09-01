"Динамо до снаги пройти АЗ. На попередньому етапі Ліги чемпіонів Вікторія повинна була вибивати з турніру нідерландців, але їм поталанило. На мій погляд, це той суперник, якого не можна недооцінювати, але водночас і не треба й переоцінювати. АЗ потрібно обіграти та проходити далі.

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Це найсприятливіше жеребкування, адже могли вийти на сильніших суперників. Такий шлях абсолютно під силу Динамо. Якщо вдома не проходити АЗ, тоді Динамо потрібно завершувати з футболом. Відмазок не може бути.

Зважаючи, що стадія складається з одного матчу, який до того ж відбудеться у Києві, Динамо – фаворит", – цитує Заховайла bookmaker-ratings.

Поєдинок Динамо – АЗ запланований на 15-16 вересня. У випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

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