У украинских болельщиков уже есть возможность приобрести билет на битву Динамо против Баварии.

Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о начале продаж.

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Билеты поделены на 11 ценовых категорий – от 150 до 7000 гривен. Купить их можно онлайн или в кассах НСК Олимпийский. Для допуска на стадион всем посетителям перед входом придется показать один из следующих документов: отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (оба проведены не более чем за 72 часа до матча), сертификат вакцинации или подтверждение полного излечения от коронавируса.

Напомним, матч Динамо – Бавария состоится 23 ноября. Мюнхенцы набрали максимум в 4 турах и уже гарантировали себе первое место в группе, а киевляне со скромным очком расположились на дне.

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