Футбол – это не только об очках, голах и секундах. Иногда он дарит нам определенный символизм и особые поступки, которые остаются в истории. Вспоминаем 2000 год и неожиданное решение футболистов киевского Динамо побриться под "ноль".

Чемпион Украины готовился провести первый домашний поединок группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед. В первом туре команда Валерия Лобановского проиграла в Эйндховене. На гол Максима Шацких хозяева ответили двумя точными ударами. Киевлянам ничего не оставалось, как бороться за очки с главным фаворитом квартета.

"Нам нужно было поговорить. Что-то не то происходило с командой, игра не шла. Мы теряли очки, президент клуба был недоволен, Валерий Васильевич тоже. Шахтер наступал на пятки, чемпионат мы теряли... Впереди матч Лиги чемпионов, а результата не было. Мы переставали верить в себя. Начались конфликты в команде. Поэтому когда Саша Головко, тогдашний капитан команды, озвучил, что мы собираемся в свой выходной в ресторане, никто не сказал ни слова", – писал Владислав Ващук на своей странице в Фейсбуке .

Золотые страницы Лиги чемпионов восхищают своей легендарностью. Наслаждайся знаковыми футбольными моментами с легендарной Żubrówka и получай вдохновение от воспоминаний об особых моментах Лиги чемпионов!



Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях здесь.

По словам Ващука, в процессе беседы он предложил нетрадиционное, однако волевое решение – все стригутся наголо: "Всем понравилось. Если все вместе, то давайте. Саша Хацкевич с Валиком Белькевичем сразу набрали знакомого мастера, договорились на завтра".

Хацкевич частично подтверждает слова партнера: "В ресторане приняли решение подстричься. Причем, если честно, оно принималось не на трезвую голову. Сейчас даже не скажу, кому принадлежало авторство. Впрочем, это не главное. Главное, что идея была поддержана всей командой. Мы отправились к знакомому парикмахеру, и он брил по очереди".

Хацкевич против Йорка / фото Динамо

Футболисты восприняли эту идею как вызов. "Подъезжая к парикмахерской, встретил Юру Дмитрулина. Тот ехал в капюшоне. Снял его и я обалдел. Голова белая-белая. Лысый. Стало понятно, что за вчерашние слова придется отвечать. Решил себе купить какую-нибудь шапку в ближайшем магазинчике, у меня капюшона не было", – писал Ващук.

Своеобразное исключение сделал Дмитрий Михайленко, известный своей шевелюрой. Полузащитник Динамо просто коротко постригся. Можно не сомневаться, что для Дмитрия этот поступок также был волевым и несколько авантюрным.

Помню, мы с Максом Шацких поначалу не восприняли эту идею всерьез, но пришлось поддержать начинания партнеров по команде. Парикмахером выступил Деметрадзе, у которого была машинка для стрижки. Самое главное – подобный коллективный поступок действовал положительно. Даже Валерий Васильевич оценил – видя настроение ребят, он не стал вносить никаких изменений в состав на домашний матч с Манчестер Юнайтед, – вспоминал Андрей Несмачный.

Собственно, об отношении Валерия Васильевича к этому ритуалу судить сложно. Различные источники свидетельствовали о сдержанной реакции на поступок подопечных. А на послематчевую пресс-конференцию пришел ассистент Лобановского, Анатолий Пузач: "Влияние причесок? Результат говорит сам за себя. Почему тренеры не присоединились? Нас не приглашали".

Головко и Сульшер / фото Динамо

Потеря очков дома на то время воспринималась неоднозначно. Динамо Лобановского приучило к тому, что должно побеждать всех. Даже если это Манчестер Юнайтед под руководством сэра Алекса Фергюсона. Штанга и перекладина после ударов Шацких, еще несколько упущенных возможностей – к сожалению, украинской команде не приходилось рассчитывать на большее – ничья 0:0.

Мы сыграли вничью с одной из самых сильных команд мира. Стали частью истории. И остались лысыми в памяти миллионов болельщиков, – писал Ващук.

Если такой поступок футболистов стал сюрпризом для тренеров, то удивление болельщиков было еще больше. Частично это привело к дискомфорту практического характера – не только комментатору крайне трудно было различить динамовцев на поле, но и всем зрителям матча на НСК "Олимпийский".

Постричься наголо – общекомандное решение. Резонанс, по моему мнению, получился достаточно ощутимым. Это важно для спортсменов, которые придают значение приметам, – говорил после игры Андрей Гусин.

Кузьмичов и Кин / фото Динамо

К сожалению, в глобальном плане приметы динамовцам не помогли. Уже через две недели после "лысой" игры Динамо победило в Киеве Андерлехт 4:0. Однако второй круг группового этапа превратился в сплошной ужас – три поражения в трех матчах и последнее место в группе.

P.S. 18 лет спустя новое поколение динамовцев повторило поступок старших коллег. Трое подопечных Александра Хацкевича (Буяльский, Миколенко и Бурда) сбрили волосы на голове накануне важного поединка. Ребята уверяли, что это не следует воспринимать как отсылку к событиям 2000 года. Однако тот еврокубковый матч тоже закончился вничью. Правда, ничья 2:2 с Астаной в Лиге Европы – это действительно "совсем другой турнир"…