Динамо в предыдущем туре победило Ингулец и оторвалось от Шахтера на три очка, но затем крупно уступило Барселоне в ЛЧ. Этого можно было ожидать, учитывая отсутствие более десяти футболистов, половина из которых являются основными для Мирчи Луческу. Впрочем, даже матч в Кропивницком был далёким от идеала: да, киевляне выиграли, но пропустили аж десять контратак петровцев – все предыдущие соперники "бело-синих" в УПЛ вместе взятые провели лишь девять контрвыпадов. При этом дважды команда пропустила после стандартов – от голов спасли минимальные оффсайды.

Само содержание футбола Динамо выглядит тревожно. Вместо осторожного контроля и предотвращения рискованных ситуаций, как в начале сезона, команда стала ввязываться в открытый футбол с рискованными контратаками и огромным количеством единоборств – "бело-синие" сейчас бегают и борются больше, чем держат мяч. Прямо как во времена Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко. Подобная картина наметилась уже давно – нервные поединки динамовцы провели и с СК Днепр-1, и с Александрией. Ко всему этому набору добавляются ощутимая усталость футболистов и кадровый кризис.

Впрочем, на уровне УПЛ киевлянам хватает и сил, и тактики. По ожидаемым очкам подопечные Мирчи Луческу лидируют, у них лучшая оборона (всего 6 пропущенных мячей), а центрхавы Динамо имеют показатели точности передач в районе 90%. Особенно выделяется Буяльский, которого можно назвать едва ли не единственным украинским раумдойтером в чемпионате – Виталий проводит лучший сезон в карьере, поражая умением работать по зонам на последней трети поля. В целом, команда достаточно стабильно идёт по сезону, а недостатки пока не являются критическими.

Ворскла половину чемпионата провела на втором месте, даже защитив его в матче против Шахтера, однако дальнейшее поражение Львову и нулевая ничья с Зарей опустили полтавчан на третью позицию. Казалось, что это начало плавного падения "зелёно-белых" в середину таблицы, но после международной паузы свеженькие ворскляне разгромили Колос, несколько оторвавшись от конкурентов на бронзовые медали. Таким образом, сейчас абсурдно говорить, что Ворскла – это выскочка, а не главная сенсация первого круга. У Юрия Максимова действительно собрался симпатичный коллектив, с интересными исполнителями и продуманной организацией.

Особенно впечатляят оборона, которая допустила наименьшее количество пропущенных голов, но стоит отметить, что Ворскле везёт – ожидаемая статистика демонстрируют, что полтавчане забили почти на четыре гола больше, чем должны были, а пропустили на пять мячей меньше. Долго так продолжаться не может. "Зелёно-белые" даже на фоне конкурентов за бронзовые медали имеют недостатки – их точность передач в последнюю треть и пасов с продвижением, например, ниже средних по лиге. "У Ворсклы короткая передача – 30 метров, средняя – 50 м, а дальняя – 100 м, дальше поля", – так охарактеризовал игру полтавчан Руслан Костышин.

Впрочем, матчи середняков против грандов – это всегда отдельная история. Шахтер в последних двух поединках с Ворсклой имеет поражение и ничью, например, так что Динамо следует забыть об ожидаемой статистике полтавчан. Сегодня киевлянам придется сдать крайне непростой экзамен.

Кадровая ситуация

Динамо из-за дисквалификации не поможет Сидорчук, а участие Цыганкова находится под вопросом – он уже переболел на COVID-19, но возвращение после болезни очень тяжёлое. Мирча Луческу перед матчем с Барселоной говорил, что Виктор может восстановиться к Ворскле, но никаких гарантий не дал.

Под большим вопросом выход Шабанова, Нещерета, Дуелунда, Родригеса и Сироты – они пропускали матч ЛЧ из-за положительных тестов на коронавирус, но сейчас их состояние неизвестно. Точно не выйдут травмированные Бурда, Тимчик, Русин и Костевич.

Полтавчане также не раскрывают секретов относительно состава на Динамо, поэтому можно оперировать лишь предположениями. В частности, вероятность увидеть в старте Семилета и Ризныка невысока, ведь они сидели на самоизоляции. Участие Кулача находится под вопросом – Владислав получил травму в матче со Львовом и пропустил последние два тура. Дисквалифицированных у Ворсклы нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Гармаш, Шепелев – Шапаренко, Буяльский, де Пена – Супряга

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Яворский, Альюн, Якубу – Кане, Пуцлин, Скляр – Щербак, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Игровые особенности Динамо в последних матчах дают Ворскле шанс на сенсацию. Киевляне всё чаще врываются в рубку с большим количеством единоборств и атакой широким фронтом, но усталость и кадровые проблемы приводят к регулярным потерям мяча и контратакам соперника. Для полтавчан это было бы идеальным вариантом, но не факт, что подопечные Мирчи Луческу будут так же играть и в дальнейшем.

Впрочем, даже максимально комфортный для андердога футбол Динамо не гарантирует положительного результата. Ингулец, СК Днепр-1 и Александрия создали "бело-синим" немало проблем, но класс остаётся с киевлянами – достаточно посмотреть на гол Гармаша в последнем туре или на ураганный старт в матче против подопечных Владимира Шарана. В конце концов, ни для кого не секрет, что по большинству статистических показателей Динамо на порядок сильнее Ворсклы.

Полтавчане точно дадут бой, но стоит ставить на победу Динамо. Любой другой результат станет сенсацией.