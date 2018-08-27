Динамо интересуется Фегули, – СМИ

Полузащитник Галатасарая Софьян Фегули может продолжить карьеру в Киеве.

Алжирский хавбек Галатасарая Софьян Фегули попал в сферу интересов киевское Динамо, сообщает Динамомания со ссылкой на портал Fotospor.

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По информации издания, турецкий клуб может продать Фегули и экс-полузащитника "бело-синих" Юнеса Беланда до закрытия трансферного окна.

Кроме Динамо, в услугах Фегули заинтересованы Олимпиакос и Ренн. К слову, несколько лет назад слухи постоянно связывали алжирца с Динамо.

28-летний футболист является игроком национальной сборной Алжира, в составе которой сыграл 45 матча и забил 11 мячей.

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