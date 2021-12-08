"Ожидаем сложный матч. Все команды, которые выходят в Лигу чемпионов, качественные. Динамо уже показало, что имеет хороших футболистов, играющих за сборную Украины. Они хорошо сыграли с Баварией, Барселоной и с нами. Это очень сильная команда. С самого начала мы хотим навязать нашу игру, провести хороший матч, порадовать болельщиков и выйти в 1/8 финала, что является нашей целью.

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Перед первым матчем мы попросили Яремчука дать совет о некоторых игроках Динамо. Сейчас у нас есть анализ всех оппонентов, с которыми мы собираемся играть. Только в стартовом составе Динамо 5-6 футболистов сборной Украины и они играют регулярно. Они привыкли к уровню Лиги чемпионов. Они остались без евровесны, поэтому хотят подарить болельщикам немного радости, одержать первую победу на групповом этапе. Это тоже хорошо относительно денег.

Матч Бавария – Барселона не имеет значения. Наше внимание и наши мысли должны быть о том, чтобы обыграть Динамо. Мы не можем контролировать происходящее в Мюнхене, мы контролируем только то, что состоится на стадионе Эштадиу да Луш", – цитирует Пицци официальный сайт Бенфики.

Напомним, поединок между португальцами и украинцами состоится уже сегодня, 8 декабря. Начало встречи в 22:00.

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