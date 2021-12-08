"Чекаємо на складний матч. Усі команди, які виходять до Ліги чемпіонів, якісні. Динамо вже показало, що має хороших футболістів, які грають за збірну України. Вони добре зіграли з Баварією, Барселоною та з нами. Це дуже сильна команда. Із самого початку ми хочемо нав'язати нашу гру, провести гарний матч, порадувати вболівальників та вийти до 1/8 фіналу, що є нашою метою.

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Перед першим матчем ми попросили Яремчука дати пораду про деяких гравців Динамо. Зараз у нас є аналіз усіх опонентів, з якими ми збираємося грати. Тільки у стартовому складі Динамо 5-6 футболістів збірної України і вони грають регулярно. Вони звикли до рівня Ліги чемпіонів. Вони залишилися без євровесни, тож хочуть подарувати вболівальникам трохи радості, здобути першу перемогу на груповому етапі. Це також добре щодо грошей.

Матч Баварія – Барселона не має для нас значення. Наша увага та наші думки мають бути про те, щоб обіграти Динамо. Ми не можемо контролювати те, що відбуватиметься у Мюнхені, ми контролюємо лише те, що відбудеться на стадіоні Ештадіу да Луш", – цитує Піцці офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, поєдинок між португальцями та українцями відбудеться вже сьогодні, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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