Победой над петровским Ингульцем в 23-м туре Премьер-лиги киевское Динамо не только досрочно завоевало чемпионский титул, но и оформило выход в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

Столичный гранд обеспечил себе участие в групповом этапе ЛЧ 2021/22.

Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов – поражения Динамо и Шахтера оказались фатальными

Динамо присоединилось к ведущих клубов Европы, оформивших путевки в группы Лиги чемпионов раньше. В компании с "бело-синими", в частности, мадридские Атлетико и Реал, Барселона, Севилья, английский Манчестер Сити и мюнхенская Бавария. Достижения киевлян имеет и горький привкус – с еврокубкового сезона 2022/23 Украина потеряет гарантированное место на групповом этапе ЛЧ для чемпиона.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Динамо тоже играло на групповом этапе главного еврокубка после прохождения квалификации. "Бело-синие" финишировали 3-ми в квартете после Ювентуса и Барселоны.

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