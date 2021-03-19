Синхронные вылеты Динамо и Шахтера из еврокубков оказались для УПЛ фатальными. Отечественное первенство пропустило Шотландию на 11 строчку таблицы коэффициентов УЕФА.

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Рейнджерс сделал роскошный подарок, проиграв Славии в 1/8 финала ЛЕ. Украинский грандам достаточно было получить две ничьи или одну победу на двоих. Впрочем, Динамо и Шахтер снова уступили Вильярреалу и Роме соответственно. Отставание от Шотландии осталось на уровне мизерных 0,275 очка. Положение украинского чемпионата станет еще хуже, ведь летом отпадет больший коэффициент по итогам сезона 2016/17 (5,500 против 4,375 у шотландцев).

Напомним, таблица коэффициентов УЕФА формирует представительство на еврокубковый сезон 2022/23. 12-е место, которое занимает Украина, предусматривает участие в еврокубках пять клубов. Двух – в Лиге чемпионов (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в плей-офф раунде), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух в недавно созданной Лиге конференций (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в третьем квалификационном раунде).

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