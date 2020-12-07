Последняя попытка зацепиться за очки для команды Мирчи Луческу в Лиге чемпионов. Поединок, который решит все – будут ли играть киевляне весной в еврокубках. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартует 8 декабря в 22:00. Обе команды ведут борьбу за 3 место группы G, которое даст право играть в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок второго тура между этими коллективами в Будапеште завершился миром (2:2) – Динамо вело 2:0, но умудрилось упустить преимущество.

Динамо – Ференцварош: прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Явным фаворитом дуэли специалисты William Hill видят украинский клуб. Коэффициент на победу Динамо – 1,85. Ничью оценили в 3,70 а вот в победу команды Сергея Реброва верят несколько меньше (4,20). Наиболее вероятным счетом считают ничью 1:1 – коэффициент на такой результат игры составляет 6,00. Букмекер считает, что в матче вполне могут забить минимум 2 гола – такое развитие событий оценили в 2,20.

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В BWin тоже считают динамовцев фаворитом. Коэффициент на триумф "бело-синих" – 1,83. Ничью и победу Ференцвароша оценивают примерно одинаково – 3,70 и 4,00 соответственно.

Заметим, что обе команды после 5-ти туров набрали по одному очку. Для итогового третьего места Динамо достаточно даже ничьей, но только со счетом 0:0, 1:1 или 2:2. В таком случае киевляне обойдут Ференцварош благодаря лучшим результатам в личных матчах (а в случае мировой 2:2 – по лучшей разнице голов во всех поединках). Если же выиграет команда Сергея Реброва, то именно венгерский коллектив продолжит еврокубковый сезон, а Динамо сосредоточится только на внутренней арене.

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