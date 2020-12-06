Киевский клуб готовится к ключевому матчу Лиги чемпионов против Ференцвароша.

В понедельник, 7 декабря, на базе Динамо в Конче-Заспе состоится пресс-конференция главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Начало – в 16:00, а после этого динамовцы проведут открытую тренировку, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Наставник Ференцвароша Сергей Ребров пообщается с журналистами в 17:30 на НСК Олимпийский и также проведет открытую тренировку. Стоит отметить, что в обоих случаях СМИ смогут наблюдать за занятием лишь 15 минут.

Поединок 6-го тура группового этапа ЛЧ Динамо – Ференцварош состоится 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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