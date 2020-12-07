Финал для команды Мирчи Луческу за путевку в Лигу Европы. Битва против своего бывшего тренера Сергея Реброва решит главный вопрос – будут ли киевляне играть весной в еврокубках. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартует 8 декабря в 22:00. Обе команды ведут борьбу за 3 место группы G, которое даст право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок первого круга между этими соперниками завершился миром (2:2) – Киев умудрился потерять 2 гола преимущества.

Динамо – Ференцварош прогноз на решающий матч ЛЧ

В течение других 4 туров против Ювентуса и Барселоны команды очков не набирали, хотя по разу были близки к сенсации. Поэтому для заветной 3 строчки Динамо достаточно даже ничьей со счетом 0:0, 1:1 или 2:2. При таком раскладе киевляне обойдут Ференцварош благодаря лучшим результатам в личных матчах или разнице голов. Если же будет ничья 3:3 и выше или выиграет команда Реброва, то именно "Фради" продолжат еврокубковый сезон, а подопечные Луческу сосредоточатся на борьбе за золото УПЛ.

Где смотреть матч Динамо – Ференцварош онлайн

Игру в Украине традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Динамо – Ференцварош онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 1", начало за 5 минут до стартового свистка. Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подытожит ход встречи сразу после ее завершения в 23:55.