Динамо – Ференцварош: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Динамо Київ приймає Ференцварош 8 грудня у 6-му турі Ліги чемпіонів. Де дивитись матч онлайн, підкаже на "Футбол 24".
Фінал для команди Мірчі Луческу за путівку до Ліги Європи. Битва проти свого колишнього тренера Сергія Реброва вирішить головне питання – чи гратимуть кияни навесні в єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартує 8 грудня о 22:00. Обидві команди ведуть боротьбу за 3 місце групи G, яке дасть право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок першого кола між цими суперниками завершився миром (2:2) – Київ примудрився втратити 2 голи переваги.
Динамо – Ференцварош: прогноз на вирішальний матч ЛЧ
За інші 4 тури проти Ювентуса та Барселони команди очок не набирали, хоча по разу були близькі до сенсації. Відтак для заповітної 3 сходинки Динамо достатньо навіть нічиєї з рахунком 0:0, 1:1 або 2:2. За такого розкладу кияни обійдуть Ференцварош завдяки кращим результатам в особистих матчах або різниці голів. Якщо ж буде нічия 3:3 і вище або виграє команда Реброва, то саме "Фраді" продовжать єврокубковий сезон, а підопічні Луческу зосередяться на боротьбі за золото УПЛ.
Де дивитись матч Динамо – Ференцварош онлайн
Гру в Україні традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Динамо – Ференцварош онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1", початок за 5 хвилин до стартового свистка. Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 23:55.