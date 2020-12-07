Фінал для команди Мірчі Луческу за путівку до Ліги Європи. Битва проти свого колишнього тренера Сергія Реброва вирішить головне питання – чи гратимуть кияни навесні в єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартує 8 грудня о 22:00. Обидві команди ведуть боротьбу за 3 місце групи G, яке дасть право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок першого кола між цими суперниками завершився миром (2:2) – Київ примудрився втратити 2 голи переваги.

Динамо – Ференцварош: прогноз на вирішальний матч ЛЧ

За інші 4 тури проти Ювентуса та Барселони команди очок не набирали, хоча по разу були близькі до сенсації. Відтак для заповітної 3 сходинки Динамо достатньо навіть нічиєї з рахунком 0:0, 1:1 або 2:2. За такого розкладу кияни обійдуть Ференцварош завдяки кращим результатам в особистих матчах або різниці голів. Якщо ж буде нічия 3:3 і вище або виграє команда Реброва, то саме "Фраді" продовжать єврокубковий сезон, а підопічні Луческу зосередяться на боротьбі за золото УПЛ.

Де дивитись матч Динамо – Ференцварош онлайн

Гру в Україні традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Динамо – Ференцварош онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1", початок за 5 хвилин до стартового свистка. Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 23:55.