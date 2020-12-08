Вот Динамо и подошло к своему последнему матчу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Чудес в нём не произошло – Барселона и Ювентус спокойно выиграли группу, а киевляне с венграми набрали по одному очку в личной встрече и готовятся решить, кто отправится в Лигу Европы. Прямо сейчас "бело-синие" превосходят Ференцварош благодаря двум голам, забитым в Будапеште, поэтому на НСК Олимпийский нам достаточно и ничьей – но не большей, чем 2:2.

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Предыдущая встреча именно так и завершилась, но там Ференцварошу очень повезло. В первый час игры Динамо доминировало на поле и уверенно вело матч до победы со счетом 2:0, удерживая 90% точности передач и допустив всего 0,25 xG на собственные ворота. На фоне футбола "бело-синих" венгры выглядели типичным середнячком УПЛ, не способным держать мяч и оказывать давление на оборону, но Мирча Луческу неожиданно провалился по ходу второго тайма – он не заметил вовремя усталости подопечных, организовав первую замену аж на 82-й минуте.

Ещё на рубеже двух последних третей того поединка "Фради" забили гол, воспользовавшись первой же ошибкой обороны. Затем венгры вообще перехватили инициативу, втянув Динамо в интенсивную борьбу и не позволив провести ни одного удара по своим воротам. "Бело-синие" просели по всем показателям, что вылилось в удаление Сидочука и гол хозяев в компенсированное время – он стал следствием серии ужасных ударов и неприятных рикошетов. По сути, Ференцварош забил дважды с одного момента, хотя на последней секунде Зубков с дистанции успел проверить на прочность перекладину.

С тех пор в стилистике команд ничего не поменялось. Динамо превосходит Ференцварош в работе с мячом, удерживая более высокое количество, точность и темп передач, а также создавая более опасные моменты – именно поэтому киевляне в Будапеште в первые 60 минут выглядели настолько убедительно. Столь мощная работа в дистрибуции помогает киевлянам и атаковать, и обороняться – "бело-синие" активно применяют поперечный пас для подготовки позиционного наступления, раскачки защиты соперника и сохранения мяча под собственным контролем, избегая рискованных ситуаций. Именно поэтому домашний прессинг "Фради" долгое время вообще ничего не давал венграм.

В качестве атаки Ференцварош и Динамо примерно равны, хотя подопечные Сергея Реброва гораздо больше зависят от контратак – благо, у них много быстрых исполнителей впереди. Позиционное наступление венграм даётся труднее, ведь они меньше и хуже держат мяч, однако этот минус несколько нивелируется мастерством нападающего – Нгуен быстрее и результативнее Супряги и Вербича. Достаточно посмотреть на его гол в Будапеште, чтобы понять – Ференцварош не только про контрвыпады.

Сила нашего соперника кроется в высокой интенсивности единоборств. Команда Сергея Реброва умеет закрываться в компактном низком блоке, в котором часто отбирает мяч и сразу вылетает в контратаки – таким образом удавалось создать проблемы даже на Камп Ноу. Нельзя сказать, что Динамо не знакомо с таким стилем: "бело-синие" частенько сваливаются к подобному футболу, отчасти демонстрируя инфернальные показатели в единоборствах – и в Будапеште в первый час игры киевляне имели по ним некоторое преимущество.

Проблема заключается в том, что по такой игре необходимо ограничивать количество потерь мяча, однако подопечные Мирчи Луческу не очень сильны в прессинге. Пока им хватает сил, они могут давать качество, но тут появляется ещё один минус – такой футбол страшно выматывает. Игроки так или иначе начинают ошибаться, что делает матч более открытым – а именно этого и старается избегать Динамо. Такой футбол может работать в рамках автобуса в поединке против гранда, когда большинство единоборств происходит на последней трети поля, но подопечные Мирчи Луческу в матчах против равных себе явно тянутся к давлению в центре – а там всегда больше пространства.

Собственно, эти факторы и сработали в пользу Ференцвароша в Будапеште: пока "бело-синие" были свежими, все плюсы "Фради" разбивались о динамовское качество работы с мячом, но с первыми же признаками усталости гостей венгры свели игру к удобному для себя режиму. Да, им сильно повезло не умереть до 60-й минуты, но в своей стихии подопечные Сергея Реброва действительно сильны. Таким образом, задача Динамо сегодня проста – "бело-синие" должны не дать гостям играть так, как те хотят.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированных в составе обеих команд нет. У Ференцвароша с кадрами вообще всё нормально – не сможет сыграть только травмированный Цивич, а все остальные игроки готовы к встрече.

Динамо уже забыло о проблемах с коронавирусом, поэтому в списке отсутствующих остаются только травмированные. Среди них – Бурда, Тымчик, Костевич и Русин, а недавно к этой группе добавился Буяльский. Писали, что Виталий из-за сломанного в столкновении с Гармашем ребра вылетел до конца года, однако Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции заявил, что не теряет надежды на восстановление хавбека конкретно под Ференцварош. Впрочем, вряд ли это реально.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ференцварош

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Шапаренко, де Пена – Вербич

Ференцварош: Дибуш – Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Гайстер – Лайдуни, Харатин – Зубков, Боли, Мак – Нгуен

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

После поединка в Будапеште очевидно, что задача Динамо будет заключаться в грамотном распределении сил и контроле через пас – в последних матчах УПЛ киевляне наигрывали именно такой стиль, хотя некоторое время в их футболе прослеживалась тяга к высокому количеству борьбы в центре поля и игры на открытых курсах. Их явно провоцирует Гармаш, вероятность выхода которого очень высока – и это оставляет Ференцварошу шансы, ведь стихией "Фради" выступает футбол от значительной интенсивности единоборств. Подопечные Сергея Реброва будут стараться свести матч именно к такому рисунку.

На "Олимпийском" необходимый результат возьмёт та команда, которой удастся навязать свою волю. У Динамо здесь явное преимущество – киевляне лучше работают с мячом и могут действовать в разных стилях, а лететь в атаку сразу со стартовым свистком им не нужно. Позиционное наступление у "Фради" хромает, а для контратак гости должны сначала отобрать "круглого" у соперника. Впрочем, не стоит забывать, что всего один гол способен решить судьбу противостояния.

Обе команды точно не станут спешить, ведь лишь одна ошибка может стать роковой, однако не верится, что кто-то из голкиперов завершит матч без пропущенных мячей. Оборона киевлян всё так же неидеальна – особенно на стандартах, с которых постоянно прилетают голы – а нападающие у Ференцвароша быстрые и результативные. Впрочем, Динамо значительно сильнее в продвижении атак и качестве созданных моментов, а вратарь у "Фради" не является символом надёжности.

Если "бело-синие" не допустят ляпов и привозов, то они, как минимум, не проиграют – а букмекеры уверены даже в большем. Матч точно будет нервным, но стратегическая позиция у киевлян слишком сильна, чтобы не пройти дальше. В Будапеште для венгров даже ничья была пределом мечтаний, а реальностью она стала лишь благодаря фантастическому фарту и ошибке Мирчи Луческу с заменами. В повторение такой истории не верится – Динамо должно удержать победу над Ференцварошем и выходить в Лигу Европы.

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