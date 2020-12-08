Ось Динамо й підійшло до свого останнього матчу в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Дива в ньому не сталося – Барселона та Ювентус спокійно виграли групу, а кияни з угорцями набрали по одному очку в особистій зустрічі й готуються вирішити, хто вирушить у Лігу Європи. Прямо зараз "біло-сині" переважають Ференцварош завдяки двом голам, забитим у Будапешті, тож на НСК Олімпійський нам достатньо і нічиєї – але не більшої, ніж 2:2.

Динамо – Ференцварош: прогноз на вирішальний матч ЛЧ

Динамо – Ференцварош: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Попередня зустріч саме так і завершилась, але там Ференцварошу дуже пощастило. В першу годину гри Динамо домінувало на полі й впевнено вело матч до перемоги з рахунком 2:0, тримаючи 90% точності передач і допустивши всього 0,25 xG на власні ворота. На тлі футболу "біло-синіх" угорці виглядали типовим середнячком УПЛ, не здатним тримати м'яч і чинити тиск на оборону, але Мірча Луческу несподівано провалився по ходу другого тайму – він не помітив вчасно втоми підопічних, організувавши першу заміну аж на 82-й хвилині.

Ще на межі двох останніх третин того поєдинку "Фраді" забили гол, скориставшись першою ж помилкою оборони. Потім угорці взагалі перехопили ініціативу, втягнувши Динамо в інтенсивну боротьбу й не дозволивши провести жодного удару по своїх воротах. "Біло-сині" просіли по всіх показниках, що вилилось у вилучення Сидорчука та гол господарів у компенсований час – він став наслідком серії жахливих ударів та прикрих рикошетів. По суті, Ференцварош забив двічі з одного моменту, хоча на останній секунді Зубков з дистанції встиг перевірити на міцність поперечину.

З того часу у стилістиці команд нічого не змінилося. Динамо переважає Ференцварош у роботі з м'ячем, тримаючи вищу кількість, точність і темп передач, а також створюючи більш небезпечні моменти – саме тому кияни у Будапешті в перші 60 хвилин виглядали так переконливо. Настільки потужна робота в дистрибуції допомогає киянам і атакувати, і оборонятись – "біло-сині" активно застосовують поперечний пас для підготовки позиційного наступу, розгойдування захисту суперника та збереження м'яча під власним контролем, уникаючи ризикованих ситуацій. Саме тому домашній пресинг "Фраді" довгий час взагалі нічого не давав угорцям.

В якості атаки Ференцварош і Динамо приблизно рівні, хоча підопічні Сергія Реброва набагато більше залежать від контратак – благо, у них багато швидких виконавців попереду. Позиційний наступ угорцям дається важче, адже вони менше і гірше тримають м'яч, однак цей мінус дещо нівелюється майстерністю нападника – Нгуен швидший і результативніший як за Супрягу, так і за Вербіча. Достатньо подивитися на його гол Бойку в Будапешті, щоб зрозуміти – Ференцварош не тільки про контрвипади.

Сила нашого суперника криється у високій інтенсивності єдиноборств. Команда Сергія Реброва вміє зачинятись у компактному низькому блоці, в якому часто відбирає м'яч і одразу вилітає в контратаки – таким чином вдавалося створити проблеми навіть на Камп Ноу. Не можна сказати, що Динамо не знайоме з таким стилем: "біло-сині" частенько звалюються до подібного футболу, почасти демонструючи інфернальні показники в єдиноборствах – і у Будапешті в першу годину гри кияни мали за ними деяку перевагу.

Проблема полягає в тому, що в такій грі необхідно обмежувати кількість втрат м'яча, однак підопічні Мірчі Луческу не дуже сильні у пресингу. Поки їм вистачає сил, вони можуть давати якість, але тут з'являється ще один мінус – такий футбол страшно вимотує. Гравці так чи інакше починають помилятися, що робить матч більш відкритим – а саме цього і старається уникати Динамо. Подібний футбол може працювати в рамках автобуса у поєдинку проти гранда, коли більшість єдиноборств відбувається на власній третині поля, але підопічні Мірчі Луческу у матчах проти рівних собі явно тягнуться до тиску в центрі – а там завжди більше простору.

Власне, ці фактори і спрацювали на користь Ференцвароша у Будапешті: поки "біло-сині" були свіжими, всі плюси "Фраді" розбивалися об динамівську якість роботи з м'ячем, але з першими ж ознаками втоми гостей угорці звели гру до зручного для себе режиму. Так, їм сильно пощастило не вмерти ще до 60-ї хвилини, але у своїй стихії підопічні Сергія Реброва дійсно сильні. Таким чином, завдання Динамо на сьогодні просте – "біло-сині" повинні не дати угорцям грати так, як ті хочуть.

Кадрова ситуація

Дискваліфікованих у складі обох команд немає. У Ференцвароша з кадрами взагалі все нормально – не зможе зіграти лише травмований Цівіч, а усі інші гравці готові до зустрічі.

Динамо вже забуло про проблеми з коронавірусом, тож у списку відсутніх залишаються тільки травмовані. Серед них – Бурда, Тимчик, Костевич і Русин, а нещодавно до цієї групи додався Буяльський. Писали, що Віталій через зламане у зіткненні з Гармашем ребро вилетів до кінця року, однак Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції заявив, що не втрачає надії на відновлення хавбека конкретно під Ференцварош. Втім, навряд чи це реально.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ференцварош

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Шапаренко, де Пена – Вербіч

Ференцварош: Дібуш – Ловренчіч, Фрімпонг, Ковачевіч, Гайстер – Лайдуні, Харатін – Зубков, Болі, Мак – Нгуен

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Після поєдинку в Будапешті очевидно, що завдання Динамо полягатиме у грамотному розподілі сил і контролі через пас – в останніх матчах УПЛ кияни награвали саме такий стиль, хоча деякий час простежувалась жага до високої кількості боротьби у центрі поля та гри на зустрічних курсах. Такий футбол провокується своєрідним стилем гри Гармаша, вірогідність виходу якого дуже висока – і це залишає гостям шанси, адже стихією "Фраді" виступає робота від значної інтенсивності єдиноборств. Підопічні Сергія Реброва будуть старатися звести матч саме до такого малюнку.

На "Олімпійському" необхідний результат здобуде та команда, якій вдасться нав'язати свою волю. У Динамо тут явна перевага – кияни краще працюють з м'ячем і можуть діяти у різних стилях, а летіти в атаку одразу зі стартовим свистком їм не потрібно. Позиційний наступ у "Фраді" шкутильгає, а для контратак гості повинні спочатку відібрати "круглого" у суперника. Втім, варто не забувати, що всього один гол здатен вирішити долю протистояння.

Обидві команди точно не стануть поспішати, адже лишень одна помилка може стати фатальною, однак не віриться, що хтось із голкіперів завершить матч без пропущених м'ячів. Оборона киян все така ж неідеальна – особливо на стандартах, з яких постійно прилітають голи – а нападники у Ференцвароша швидкі й результативні. Втім, Динамо значно сильніше в просуванні атак та якості створених моментів, а воротар у "Фраді" не є символом надійності.

Якщо "біло-сині" не допустять ляпів і привозів, то вони, як мінімум, не програють – а букмекери впевнені навіть у більшому. Матч точно буде нервовим, але стратегічна позиція у киян занадто сильна, аби не пройти далі. У Будапешті для угорців нічия була межею мрій, а реальністю вона стала завдяки фантастичному фарту та помилці Мірчі Луческу із замінами. У повторення такої історії не віриться – Динамо повинно втримати перемогу над Ференцварошем і виходити в Лігу Європи.

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